Клишас: Путин настоял на вынесении поправок в конституцию на всеобщее голосование

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству подчеркнул, что рабочая группа разбирала не десятки и даже не сотни, а тысячи предложений, которые поступили, в результате чего появилась новая редакция текста конституции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин твердо настоял на вынесении поправок в Конституцию РФ на общероссийское голосование в 2020 году и оказался прав. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который был сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

"Мы немного, правда, поспорили на предмет того, нужно ли все-таки выносить [поправки] на общероссийское голосование. Но президент был очень тверд в своей позиции и, как оказалось, прав", - сказал сенатор, выступая с лекцией на просветительском марафоне, посвященном 30-летию Совета Федерации, который организован Российским обществом "Знание". Марафон проходит в рамках международной выставки-форума "Россия".

Он подчеркнул, что рабочая группа разбирала не десятки и даже не сотни, а тысячи предложений, которые поступили, в результате чего появилась новая редакция текста конституции.

"Казалось бы, почему не взять и не принять новый текст? Отразить там все изменения, разрешить многие спорные вопросы. Ведь четверть века прошло, даже больше. Президент, встречаясь с рабочей группой, неоднократно повторял очень важную мысль: действительно, потенциал конституции не исчерпан. Конституция сыграла уникальную роль в 1993 году, стабилизировав ситуацию", - сказал Клишас.

"И сегодня, спустя 30 лет мы имеем огромный массив решений Конституционного суда, который дает толкование отдельным положениям конституции. Через правовые позиции Конституционного суда раскрывается содержание тех или иных положений основного закона. Президент полагает, что это ни в коем случае нельзя потерять", - продолжил глава комитета СФ.

По его мнению, "эти 30 лет правового развития страны" представляют огромную ценность для правовой системы России и для ее граждан. "Мне кажется, это действительно очень мудрое решение, которое было принято президентом", - добавил парламентарий.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.