Планы Путина и подготовка Западом смены власти в Киеве. Темы брифинга Пескова

Подготовка президента РФ Владимира Путина к прямой линии и пресс-конференции, а также выводы Службы внешней разведки (СВР) о планах Запада сменить власть в Киеве стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин в День Конституции традиционно встретится с судьями Конституционного суда России и отдельно с его председателем Валерием Зорькиным.

Оставшуюся часть дня и среду Путин посвятит подготовке к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Первую будут модерировать журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин, а вторую - сам Песков.

На мероприятии будут присутствовать представители федеральных и региональных СМИ, "будут также иностранные СМИ представлены".

О выдвижении Путина

В мире по-разному относятся к Путину, но главное, что его поддерживает большинство россиян: "Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент".

О встрече Байдена и Зеленского

В Кремле будут внимательно следить за предстоящей встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, но ее итоги не смогут изменить ход специальной военной операции: "Важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов".

О возможной смене Зеленского

СВР делает выводы о том, что Запад готовит смещение Зеленского, на основании своей "специфической информации". "Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти, это действительно видно невооруженным глазом".

О поставках американского оружия Израилю

"Гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно".

О Навальном

Кремлю неизвестно о том, чтобы Вашингтон доводил до сведения Москвы свою озабоченность судьбой Алексея Навального: "Возможно, это было по линии МИД передано. Но здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным".

Кремль не отслеживает местоположение Навального: "Не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях".

О будущих отношениях России и Аргентины