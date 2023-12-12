Лавров: Россия поможет Африке самостоятельно контролировать добычу и разработку ресурсов

Страна готова "делиться с африканскими друзьями знаниями и опытом", указал министр в своем обращении к участникам церемонии открытия Международного конгресса "Африка ищет решения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Россия будет способствовать обретению африканскими странами самостоятельного контроля над добычей и разработкой их ресурсов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем обращении к участникам церемонии открытия Международного конгресса "Африка ищет решения" в Санкт-Петербургском Горном университете императрицы Екатерины II.

"Сегодня Санкт-Петербургский Горный университет предлагает новый уровень научно-образовательного взаимодействия с Африкой. В качестве эффективного инструмента нашего сотрудничества сформирован российско-африканский консорциум технических университетов "Недра Африки ", - говорится в приветствии Лаврова, текст которого зачитал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. - Убежден, что подготовленные благодаря этому проекту инженерно-управленческие кадры будут способствовать обеспечению африканскими странами контроля над добычей и разработкой собственных минеральных ресурсов и эффективного государственного регулирования в области природопользования".

Как указал в своей приветственной речи министр, Россия готова "делиться с африканскими друзьями знаниями и опытом и в целом поддерживать их стремление к обретению экономического суверенитета, в том числе в области природопользования".