Путин включил в состав Госсовета глав новых регионов

Помимо них, туда вошли глава Красноярска Владислав Логинов и глава Мурманска Юрий Сердечкин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли в том числе главы новых регионов РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в состав Госсовета вошли глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Также в обновленный состав Госсовета президент включил других новых руководителей регионов России - губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, Омской области - Виталия Хоценко, Смоленской области - Василия Анохина, Чукотки - Владислава Кузнецова. В состав Госсовета вошли глава Красноярска Владислав Логинов и глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Тем же указом из состава Госсовета исключены семеро - экс-губернаторы Красноярского края, Вологодской, Омской и Смоленской областей, Чукотки, а также мэры Самары Екатерина Лапушкина и Белогорска (Амурская область) Станислав Мелюков.

Кроме того, Путин подписал распоряжение о внесении изменений в состав президиума Госсовета. В президиум вошли Пушилин, Котюков, Сердечкин, а также вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Амурской области Василий Орлов, губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Курганской области Вадим Шумков. Исключены из состава президиума 10 человек.

Госсовет - конституционный государственный орган, призванный обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики, приоритеты социально-экономического развития государства. По должности в Госсовет входят в том числе премьер-министр, председатели Госдумы и Совфеда, глава администрации президента РФ, губернаторы. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и другие.