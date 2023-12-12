Захарова: РФ сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета

Они утратили возможность играть роль посредника в урегулировании конфликтов, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте кризиса на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы такими странами как Австрия, Швейцария преданы забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов современности", - сказала она.

