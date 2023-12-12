Захарова: Дания в декабре отказала РФ в правовой помощи по взрывам на "Северных потоках"

По словам дипломата, это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Дания ответила в декабре отказом в предоставлении России правовой помощи в расследовании терактов на "Северных потоках". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", - отметила она. - Это не вызвало у нас удивления: мы предполагали, чем это закончится. Все это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта. Датская сторона, как и в марте текущего года, сослалась на абсурдное утверждение о том, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании".