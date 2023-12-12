Замглавы МИД РФ и ЮАР обсудили возможный вклад Африки в урегулирование украинского кризиса

В ходе консультаций стороны в том числе подняли актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на наращивание торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем министра иностранных дел ЮАР Алвином Боутсом вопросы возможного вклада республики и других стран Африканского союза в урегулирование украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"При рассмотрении представляющей взаимный интерес международной проблематики особое внимание было уделено резкому обострению палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа и оказания эффективного содействия населению палестинского анклава, - указали в министерстве. - С учетом общего понимания истоков и причин конфликта на Украине и вокруг нее были затронуты вопросы возможного вклада ЮАР и ряда других членов Афросоюза в поиск путей урегулирования украинского кризиса".

В дипведомстве добавили, что в ходе консультаций были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на наращивание торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия. "Была подтверждена нацеленность Москвы и Претории на углубление политического диалога и координацию действий в ООН, Группе двадцати, БРИКС, в том числе в свете российского председательства в этом объединении в 2024 году, а также на других многосторонних площадках", - отметили в МИД РФ.