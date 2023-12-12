Генконсулом России в Гродно назначили Феодосия Владышевского

Ранее дипломат работал советником-посланником посольства РФ в Чехии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Феодосий Владышевский назначен генеральным консулом России в белорусском Гродно. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

Дипломат работал советником-посланником посольства России в Чехии. Также Владышевский ранее занимал должность первого секретаря, советника генерального секретариата (департамента).

"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Владышевский Феодосий Александрович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гродно, Республика Белоруссия", - говорится в сообщении.

Генеральное консульство Российской Федерации открылось в Гродно 28 декабря 2022 года. Ранее должность и.о. генконсула занимал Павел Морозов.