Захарова назвал белибердой заявления США о переговорах РФ и Украины на условиях Киева

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно США и Британия запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ведение переговоров с Москвой

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередной белибердой" заявления американской стороны о том, что США вынудят Россию к концу 2024 года вести переговоры с Украиной на условиях Киева.

"Как очередную белиберду", - сказала дипломат на брифинге, отвечая на вопрос о том, как она оценивает заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, по словам которого, США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.

"Потому что возможно Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до какого-то там победного конца, до, как мы это говорим, последнего украинца, потому что именно в это превратили Соединенные Штаты Америки ситуацию на Украине", - добавила Захарова.

Представитель российского дипведомства напомнила, что именно США и Британия запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ведение переговоров с Москвой. "Как об этом говорят теперь уже представители киевского режима, это был Борис Джонсон, британский [экс] премьер, который отговорил от фактического ведения переговоров украинскую делегацию, разрушил этот самый переговорный процесс. А потом под воздействием администрации [президента США Джо] Байдена, эти переговоры были запрещены на законодательном уровне самим Зеленским, - продолжила она. - Поэтому какие такие переговоры с Украиной на условиях Киева имеет ввиду Джонатан Файнер, никто не понимает. О чем он говорит, тоже непонятно".

"Пусть внутри себя определятся, чего они хотят с учетом реалий, посмотрят, сколько вообще на Украине человек осталось, посчитают деньги в карманах своих избирателей, а потом уже что-то начнут формулировать концептуальное", - отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на недавние заявления из Вашингтона и Брюсселя о незаинтересованности в поиске действительно справедливого, устойчивого и всеобъемлющего политико-дипломатического решения украинского кризиса. "Они все равно делают ставку на стратегическое поражение. Они что считают, что в условиях того, как они будут заявлять о намерении нанести стратегическое поражение России, кто-то будет их здесь принимать всерьез?" - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.