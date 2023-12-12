Мишустин поздравил парламентариев с 30-летием принятия Конституции РФ

Премьер-министр отметил вклад Федерального собрания в укрепление единства страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с 30-летием принятия Конституции РФ и образования Федерального собрания РФ, отметив вклад парламента в укрепление обороноспособности и безопасности, единства страны.

"Три десятилетия Федеральное собрание на практике доказывает свою огромную роль в решении задач по достижению национальных целей, которые ставит президент. Вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности, единства страны, в усиление финансовой устойчивости и технологического суверенитета", - говорится в поздравлении премьер-министра, опубликованном на сайте правительства.

Глава кабмина назвал 12 декабря 1993 года - день принятия основного закона страны - важнейшей датой в современной истории России. Конституция определила дальнейшую стратегию демократического развития, стала гарантом политической, экономической и социальной стабильности, подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что тогда же состоялись первые выборы в Совет Федерации и Государственную думу.

С той даты на всех уровнях государственного и муниципального управления сформирована по-настоящему эффективная законодательная власть. А благодаря взаимодействию правительства, депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации создана современная нормативно-правовая база и реализованы значимые законодательные инициативы, отметил премьер-министр.

Профессионализм, опыт, ответственное и неравнодушное отношение к делу парламентариев обеспечивают надежную защиту прав и интересов миллионов людей, заметил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что российские парламентарии и дальше будут с полной самоотдачей трудиться на благо России, и пожелал им крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.