Захарова: кампания США в поддержку Гершковича "буквально топит" и дискредитирует его

Это подтверждает противоправный характер деятельности журналиста, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Небывалая активизация американского правительства в поддержку обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича "буквально топит" его в публичном пространстве и подтверждает противоправный характер его деятельности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя ситуацию вокруг Гершковича, Захарова подчеркнула, что "американское правительство включило буквально какой-то не микрофон, а мегафон" и рапортует о том, что делает все для того, чтобы противостоять мнимой "российской агрессии против журналиста". "Правда, этого журналиста взяли с поличным, - напомнила дипломат. - Приведены соответствующие информационные материалы, которые всем были продемонстрированы, но американское правительство продолжает упорно делать вид, что он является журналистом и занимался журналистской деятельностью, игнорируя при этом все то, что предъявлено общественности и, в частности, американской стороне в доказательство его очевидной виновности".

По словам Захаровой, это в первую очередь "доказательство отсутствия у США стандарта в связи с теми основополагающими для себя ценностями, которые они провозгласили в сфере свободы слова".

"А второе - это то, что это отношение Вашингтона буквально топит Гершковича в публичном пространстве, - продолжила она. - Серьезное беспокойство, перешедшее все мыслимые и немыслимые границы дозволенного киевским режимом, начинает проникать в наглухо закупоренное пропагандой и цензурой западное сообщество только тогда, когда кто-то из людей, у кого есть многомиллионная подписка, об этом спросит у американского правительства. А если нет, значит американское правительство будет делать вид, что ничего не происходит. Как это получается? Или это и есть доказательство того, что Гершкович действительно работал на соответствующие структуры, силовые ведомства и спецслужбы США и именно поэтому ему уделяется внимание, а другим журналистам оно вообще не положено с точки зрения Белого дома".