СМИ: к предстоящей прямой линии Путина поступило уже более 1,5 млн обращений от россиян

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн обращений граждан в формате звонков и сообщений уже принял кол-центр Народного фронта в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Телеканал "Россия-24" привел статистику на текущий момент: россияне позвонили в кол-центр более 950 тыс. раз, СМС и ММС-сообщений поступило более 400 тыс. суммарно. Через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено порядка 30 тыс. писем, а через одноименный сайт россияне прислали почти 100 тыс. обращений. Кроме того, кол-центр принял почти 70 тыс. заявок от граждан в социальных сетях.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент подведет итоги года 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.