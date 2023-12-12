Захарова: возможная замена Зеленского Залужным не изменит ситуацию в украинском конфликте

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Возможный приход к власти на Украине главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Валерия Залужного вместо Владимира Зеленского никак не изменит ситуацию в украинском конфликте, все эти фигуры несамостоятельны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев, это США, их сателлиты, Британия и так далее, - сказала дипломат. - Из этого круга выделять самостоятельную фигуру практически невозможно".