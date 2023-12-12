Захарова: ограничения на передвижение дипломатов РФ по ЕС вызовут ответную реакцию

Также, по словам официального представителя МИД РФ, это вызовет сожаление России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Реализация предложения Чехии ограничить передвижение российских дипломатов по странам Европейского союза, входящим в зону действия Шенгенских соглашений, вызовет соответствующую ответную реакцию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, за которыми по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию. Она будет ответной", - отметила дипломат.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что реализация "жуткой и кошмарной чешской инициативы ударит по всем, кто со стороны ЕС в этом примет участие, в качестве ответной меры". "Мы внимательно следим за развитием ситуации и анализируем такие потенциальные шаги Евросоюза на предмет их соответствия международным обязательствам ЕС и его стран - членов, и обязательно будем реагировать на любые враждебные проявления, которые нарушают права, привилегии, иммунитет и безопасность наших дипломатов за рубежом", - заверила она.

Вместе с тем, продолжила Захарова, какие-либо сравнения здесь будут некорректны, потому что "нельзя сравнивать перемещение дипломатов между десятками государств с передвижением внутри одной отдельной страны, хотя и с такой обширной территорией, как у России". "В настоящее время российской стороной на основе принципов взаимности установлен нотификационный режим с США, Великобританией и Японией, - напомнила она. - Посольства указанных государств обязаны заранее уведомлять МИД РФ о поездках своего персонала по субъектам РФ, а в некоторых случаях даже получать разрешения на это".

"Хотелось бы подчеркнуть, что свободное передвижение по территории России означает возможность, как недавно сказал президент нашей страны в ходе очередной церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, в буквальном смысле почувствовать, чем живет наша страна, наша многоконфессиональная держава с такой богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России и приобщиться к ее богатой культуре", - резюмировала Захарова.