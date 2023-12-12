Захарова сообщила, что РФ в доверительном ключе обсуждает с Израилем ситуацию в Газе

По словам официального представителя МИД, усилия России сфокусированы на задаче прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Диалог между Россией и Израилем относительно ситуации в секторе Газа поддерживается в доверительном ключе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Усилия России сфокусированы на задаче безотлагательного прекращения огня [в зоне палестино-израильского конфликта], это поможет избежать новых жертв, оказать необходимое содействие населению сектора Газа, которое уже более двух месяцев живет в условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы. <…> Мы, действительно, обсуждаем в открытом и доверительном плане эти вопросы с израильской стороной. Вы видите контакты на высшем уровне, работают наши посольства, у нас есть целый ряд задач, которые в практическом плане стоят на повестке России и Израиля", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что РФ признательна Израилю за содействие в вопросе организации эвакуации из Газы россиян и членов их семей. "Израильская сторона признательна России за освобождение заложников, работу на этом направлении, - продолжила она. - Мы продолжаем координацию со всеми заинтересованными сторонами, включая израильтян, в интересах оказания срочного гуманитарного содействия жителям палестинского анклава".