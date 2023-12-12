Госдума рекомендовала кабмину определить границы новых субъектов

Согласно соответствующему постановлению, мероприятия по демаркации и редемаркации госграницы на участке административных границ регионов нужно провести после завершения СВО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которым в том числе предлагает правительству РФ провести мероприятия по демаркации и редемаркации госграницы на участке административных границ новых субъектов после завершения специальной военной операции.

Документ был подготовлен по итогам правительственного часа 25 октября с участием главы Минюста РФ Константина Чуйченко о ходе интеграции новых регионов в российское законодательное пространство.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации: продолжить работу по определению административных границ новых субъектов Российской Федерации на основе картографического описания по состоянию на день принятия в состав Российской Федерации. По завершении специальной военной операции осуществить реализацию мероприятий по демаркации и редемаркации государственной границы Российской Федерации на участке административных границ новых субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.