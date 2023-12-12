Зорькин: поправки к конституции позволили достичь баланса либерализма и солидаризма

Председатель Конституционного суда отметил, что изменения 2020 года внесли нравственные ценности как юридическую основу

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Поправки 2020 года позволили сбалансировать в Конституции РФ правовые принципы либерализма и солидаризма, а также обозначить базовые нравственные ценности, без которых Россия немыслима как страна-цивилизация. Об этом заявил на встрече президента России Владимира Путина с судьями Конституционного суда (КС) РФ его председатель Валерий Зорькин.

"Когда мы говорим о поправках в конституцию 2020 года, то, наверное, их значение среди прочего всего заключается в том, что была попытка более сбалансированно соединить принципы свободы и принципы солидаризма - общности, которая традиционно очень важна для российского государства и российского общества. В своих решениях мы опираемся на достижение этого синтеза, взаимодействие этих двух принципов", - сказал Зорькин и отметил, что последние "должны быть реализованы прежде всего в пользу граждан".

Он подчеркнул, что поправки 2020 года внесли нравственные ценности как юридическую основу.

"Я бы назвал это вообще [внесение поправок в конституцию в 2020 году] конституционной реформой. Реформой, которая позволила "конституанализировать" нравственные ценности, актуальные для России, без которых она вообще немыслима как страна. Положения, внесенные в конституцию, подчеркнули конституционную идентичность России как страны-цивилизации", - отметил Зорькин.

При этом он обратил внимание на то, что потенциал нынешнего основного закона, принятого в 1993 году, "далеко не исчерпан", с точки зрения обеспечения стабильности общества в правовой системе нет ничего более ценного.

"Задача политиков, законодателей - смотреть и думать, что поправить в конституции. Может быть, приходят времена, когда нужно сменить конституцию. Но прежде чем заняться такими вещами, к которым иногда призывают сейчас, нужно задуматься - для чего это нужно", - сказал председатель КС.