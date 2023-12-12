Умер бывший временный поверенный РФ на Украине Владимир Жеглов

Ему было 54 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России, бывший временный поверенный в делах РФ на Украине Владимир Жеглов умер во вторник на 55 году жизни, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

"Руководство министерства и первый департамент стран СНГ с глубоким прискорбием сообщают, что 12 декабря 2023 года на 55-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался посол по особым поручениям МИД России, чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса Жеглов Владимир Юрьевич", - сообщили в министерстве, выразив соболезнования родным и близким дипломата.

Жеглов родился 4 июня 1969 года в Москве. В 1993 году окончил МГИМО МИД России и поступил на дипломатическую службу. В 2022 году дипломат являлся временным поверенным в делах России на Украине, с сентября 2022 года по июнь 2023 года - заместителем директора Второго департамента стран СНГ. С июня 2023 года Жеглов был послом по особым поручениям МИД России.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен почетными грамотами президента Российской Федерации и МИД России.