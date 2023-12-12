МИД РФ: Москва всегда готова принять переговоры по урегулированию между Баку и Ереваном

Россия рассчитывает, что в Азербайджане и Армении принимают в расчет актуальность соответствующего предложения, заявил замглавы ведомства Михаил Галузин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия всегда готова принять переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию, рассчитывает, что в Баку и Ереване принимают в расчет актуальность соответствующего предложения. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Наши предложения о проведении мирных переговоров по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном на московской площадке имеют открытый характер для наших партнеров из Армении и Азербайджана. Мы очень надеемся, что в Ереване и Баку помнят об этом и понимают это", - отметил замминистра на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Мы всегда готовы к такой работе", - добавил Галузин в ответ на вопрос, прорабатывается ли сейчас по дипломатическим каналам встреча глав МИД трех стран в Москве.

Он добавил, что расширение гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении не посодействует армяно-азербайджанскому урегулированию, только усилит напряженность в Закавказье. "Само ее появление в Армении совершенно бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию, - отметил замминистра. - Мы убеждены в том, что расширение миссии Евросоюза будет абсолютно бесполезным и не даст никакого результата с точки зрения содействия азербайджано-армянскому урегулированию, основные принципы которого были выработаны в ноябре 2020 года высшими руководителями России, Азербайджана и Армении и закреплены в нескольких трехсторонних совместных заявлениях".

"Ничего нового Евросоюз в Закавказье не привносит, привносит только дополнительную напряженность и недоверие", - добавил Галузин.

По его словам, политика Евросоюза на Южном Кавказе направлена лишь на вытеснение России из региона. "Мы видим, что политика Евросоюза в Закавказье направлена исключительно на то, чтобы вытеснять оттуда Россию, при этом используя наши наработки в процессе мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - отметил замминистра.

7 декабря аппарат премьер-министра Армении и администрация президента Азербайджана выступили с совместным заявлением и сообщили, что Ереван и Баку подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан в знак доброй воли освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - 2 азербайджанских военнослужащих.