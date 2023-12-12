Россия направила приглашения всем лидерам СНГ на неформальный саммит в Петербурге

Как отметили в МИД РФ, Москва ждет их реакции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российская сторона направила приглашения всем лидерам СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, ждет реакции. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя перспективы визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На вопрос, рассчитывает ли Россия на визит армянского премьера на соответствующее мероприятие, замминистра отметил, что "традиционно приглашения направляются всем лидерам государств СНГ"

"Мы ждем реакции на эти приглашения", - сообщил Галузин на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что неформальная встреча глав государств стран - участниц объединения состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.