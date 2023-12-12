Посол РФ: Россия продолжит интенсивные усилия по освобождению заложников из сектора Газа

Анатолий Викторов отметил, что Россия "выступает за немедленное прекращение огня"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит прикладывать интенсивные усилия для полного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом заявил корреспондент ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов после встречи в Тель-Авиве с освобожденными из анклава гражданками России и Израиля Ириной Татти и Еленой Труфановой, а также родственниками лиц, удерживаемых в анклаве радикалами.

"Определенные результаты наших усилий уже имеются: освобождены две гражданки и гражданин РФ, также освобождены две израильтянки - родственницы наших граждан", - сказал Викторов. "Это - очень интенсивные усилия, и они будут безусловно продолжены до полного освобождения всех заложников", - добавил он.

"Сегодня, здесь, в Тель-Авиве, состоялась встреча с родственниками удерживаемых в Газе граждан России и граждан Израиля, а также с уже освобожденными Ириной Татти и Еленой Труфановой, гражданками Израиля и России", - продолжил посол РФ. "К России обращаются с просьбой оказать содействие в решении этой гуманитарной проблемы, очень важной для родственников тех людей, которые удерживаются в Газе. Ситуация, конечно, сейчас этому не благоприятствует, я имею в виду возобновление ожесточенных боевых действий в секторе Газа, которые помимо эффекта, усугубляющего и без того непростую гуманитарную ситуацию в секторе для его жителей, конечно, ставит под серьезный вопрос и судьбу остающихся там удерживаемых лиц, прямо угрожает их жизни и здоровью, и, в любом случае, не способствует их скорейшему освобождению", - добавил Викторов, отметив, что Россия "выступает за немедленное прекращение огня, и, как минимум, установление продолжительного гуманитарного перемирия для того, чтобы все эти вопросы были решены".

Елена Труфанова после встречи с послом РФ заявила российским журналистам, что "рассчитывает на помощь российского правительства и лично Владимира Путина в освобождении заложников, включая тех, у кого есть российское гражданство". "В нашем освобождении большую роль сыграло российское правительство", - отметила она. Труфанова выразила надежду, что ее единственный сын Саша Труфанов также будет освобожден из Газы при содействии России. Она отметила, что обращалась с требованием к израильским властям "остановить войну и вести переговоры по освобождению заложников", отметив, что "как человек, побывавший с той стороны [в секторе Газа в заложниках ХАМАС], уверена, что силовыми методами добиться освобождения заложников невозможно". Она призвала израильскую сторону "остановить войну, начать переговоры и освободить заложников живыми".

Отец все еще удерживаемого радикалами в Газе Александра Лобанова Григорий сказал российским журналистам, что "очень рассчитывает, что Российская Федерация поможет вернуть всех заложников". Мать Лобанова Оксана добавила, что вместе с супругом они "очень надеются" на помощь РФ в освобождении Александра. "Нам сообщают, что он живой, и это самое главное", - добавила она.