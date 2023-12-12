В МИД РФ не стали комментировать возможность встречи глав РФ, Азербайджана и Армении

При этом замглавы ведомства Михаил Галузин подчеркнул, что шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин воздержался от комментариев по перспективам трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

"Я предпочел бы как дипломат все-таки воздержаться от прогнозов", - отметил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда, заявил Галузин.

"Этот вопрос, наверное, лучше адресовывать дипломатам Армении и Азербайджана, но хотел бы сказать так, что шанс есть всегда, а воспользуются ли им Армения и Азербайджан - [вопрос]", - отметил замминистра.

