Постпред РФ в Женеве заявил, что Запад беспардонно манипулирует темой прав человека

При этом агрессивное продвижение ими собственного образа жизни осуществляется на фоне грубого нарушения этих прав, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Страны коллективного Запада беспардонно манипулируют темой поощрения и защиты прав человека. При этом агрессивное продвижение ими собственного образа жизни осуществляется на фоне грубого нарушения этих прав, заявил ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Он прокомментировал итоги состоявшихся 11-12 декабря мероприятий высокого уровня, посвященных 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

"Характерные для определенных исторических периодов проблемы не только сохранились, но и приумножились, - сказал глава российской дипмиссии. - Тема поощрения и защиты прав человека сегодня беспардонно манипулируется западной группой государств, возомнивших себя "эталонами" в этой сфере и вознамерившихся навязывать другим странам и народам чуждые им системы взглядов и ценностей". "При этом агрессивное продвижение западниками собственного образа жизни осуществляется на фоне грубого нарушения прав человека в самих странах "золотого миллиарда", - подчеркнул Гатилов. - Вынужден признать, что именно в правозащитной сфере как никогда отчетливо прослеживается порочная практика деления коллективным Западом государств на "своих" и "чужих". А последние "бастионы беспристрастности и справедливости" в лице международных правозащитных институтов превратились в безропотных проводников интересов самозваных "маяков демократии".

Уникальный документ

Всеобщая декларация прав человека - это поистине уникальный документ, который "был выстрадан народами мира в ужасах самой кровопролитной за всю историю человечества войны", напомнил постпред РФ. Движимые стремлением никогда не допустить повторения той трагедии и возрождения идеологии расового превосходства, а также укрепить уважение к достоинству и правам личности, государства - члены ООН приняли в 1948 году документ, который, "без преувеличения, оказал определяющее влияние на формирование международного режима поощрения и защиты прав человека, да и в целом на развитие международного права", отметил Гатилов.

Несмотря на прошедшие с тех пор десятилетия, Всеобщая декларация сохраняет свою актуальность. "Происходит это благодаря тому, что в ее основе лежат такие общие для всех народов подходы, как уважение к человеческой жизни, свободе и личной неприкосновенности, поощрение национального, культурного и религиозного разнообразия, - продолжил собеседник агентства. - Не будет преувеличением сказать, что данный документ по-прежнему является ключевым ориентиром на правозащитном направлении. Разумеется, при правильном к нему отношении".

Много слов, мало дел

Однако, по словам Гатилова, "к великому сожалению, поводов для торжеств сегодня мало, даже несмотря на знаменательную дату". Спустя 75 лет после принятия Всеобщей декларации "мы наблюдаем удручающую картину в области обеспечения прав человека в мире". Самая главная ценность - человеческая жизнь - "продолжает избирательно трактоваться отдельными государствами", и это "особенно хорошо видно через призму международных конфликтов и гуманитарных катастроф, в которых чьи-то судьбы оказываются "менее важными", отметил дипломат. "Взять хотя бы безуспешные попытки в Совете Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, которые блокируется США, - заметил он. - Это наглядно показывает истинное отношение к праву простых палестинцев на жизнь. Много лет никого также не интересовали жители Донбасса, умиравшие от практически ежедневных обстрелов с украинской стороны".

На протяжении двух последних дней главы государств, министры и другие высокопоставленные чиновники из различных государств "выступали в Женеве с громкими речами и брали броские обязательства на тему приверженности принципам и духу Всеобщей декларации", напомнил Гатилов. "Однако выправлению плачевной ситуации в сфере прав человека способствуют не соревнования в красноречии, а реальные действия, - подчеркнул он. - Во главу угла должны быть поставлены усилия всего мирового сообщества по выстраиванию справедливого многополярного мира, в котором в равной степени принимались бы во внимание интересы всех стран с учетом их национальных, религиозных, культурных, исторических и иных особенностей".

"К сожалению, пока этого не происходит. Поэтому проходившие на текущей неделе торжественные мероприятия по случаю 75-летия Всеобщей декларации прав человека больше напоминают "пир во время чумы". Много слов, мало дел", - резюмировал глава российской дипмиссии.