Посол РФ назвал новые санкции Канады пустыми и беспомощными

По словам Олега Степанова, "в России над этим жестом бессилия только в очередной раз посмеются"

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Канады понимают беспомощность антироссийских санкций, но продолжают штамповать новые пакеты санкций. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Кабинет [премьер-министра Джастина] Трюдо, думаю, понимает беспомощность своих антироссийских мер, но продолжает штамповать пустые пакеты санкций. Видимо, для собственного самоуспокоения и отчета перед кураторами из Вашингтона и Лондона", - сказал дипломат.

По его словам, "в России над этим жестом бессилия только в очередной раз посмеются, но принцип взаимности никто не отменял". "Ответ с нашей стороны последует", - подытожил Степанов.

Ранее во вторник власти Канады внесли в российский санкционный список еще 30 физических лиц. В перечень были включены, в частности, граждане, участвовавшие в выборах в Херсонской области.