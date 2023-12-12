Замглавы МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Баку не подвержены конъюнктуре

Они продолжают поступательно развиваться, добавил Михаил Галузин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Азербайджана не подвержены конъюнктуре и продолжают поступательно развиваться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В условиях турбулентной для геополитических реалий современного мира российско-азербайджанские отношения не подвержены колебаниям конъюнктуры. Они продолжают поступательно развиваться во благо народов наших стран", - отметил он на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

О памятной дате

В этом году 12 декабря исполнилось 20 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа, а май был отмечен столетием со дня его рождения. Тогда агентство ТАСС приурочило к столетней дате открытие специальной фотовыставки, куда вошли снимки, посвященные многогранной деятельности Алиева на постах первого заместителя председателя Совета министров СССР и президента Азербайджана. Отдельная часть экспозиции была посвящена встречам азербайджанского лидера с президентом России Владимиром Путиным и российскими политиками.

Алиев родился 10 мая 1923 года. С 1969 по 1982 год он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. С 1982 по 1987 год - член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР. 10 октября 1993 года Гейдар Алиев стал президентом независимого Азербайджана и занимал этот пост до своей смерти в 2003 году.