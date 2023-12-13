Лавров на правительственном часе в СФ сообщит о реализации Концепции внешней политики РФ

Пригласить главу МИД РФ на пленарное заседание предложил комитет Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа и ответит на вопросы сенаторов. Темой выступления главы МИД РФ станет реализация Концепции внешней политики России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на брифинге, что регулярные встречи министра с парламентариями укрепляют взаимодействие между исполнительной и законодательной ветвями власти на ключевых направлениях внешнеполитического курса страны, позволяют координировать усилия по упрочению ее роли и места в современном мире.

С предложением пригласить Лаврова на пленарное заседание выступил комитет СФ по международным делам.

Доктринальная основа

Новая редакция Концепции внешней политики России, утвержденная президентом Владимиром Путиным, была опубликована 31 марта. Этот документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Согласно тексту концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.

Путин указывал, что концепция внешней политики России скорректирована из-за кардинальных изменений в международной жизни. Президент России также подчеркивал, что этот документ является "добротной доктринальной основой" для дальнейшей работы по международным делам.

В новой концепции отмечено, что внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов. В соответствии с концепцией Россия определяет в качестве национального интереса поддержание стратегической стабильности, укрепление международного мира и безопасности.

Национальные интересы

Согласно Концепции внешней политики, Россия считает главным источником рисков для своей безопасности, для мира и развития человечества нынешний курс США. Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения", подчеркивал, что в своих целях США и их европейские союзники используют широкий набор инструментов геополитической "инженерии", среди которых - "провоцирование конфликтов, проведение информационно-психологических операций, развязывание торговых и экономических войн". Глава МИД РФ также констатировал, что из-за действий США разрушен практически весь массив договоренностей о контроле над вооружениями.

В день опубликования концепции Лавров обратил внимание на то, что положения документа предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться. Вместе с тем, в документе сказано, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений.

Кроме того, Россия считает особо важным углубление связей с дружественными глобальными центрами силы - Индией и Китаем. Она также будет способствовать становлению Африки в качестве влиятельного центра мирового развития и наращивать сотрудничество с Латинской Америкой. Согласно документу, Россия намерена уделять приоритетное внимание развитию взаимодействия с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом, а также поддержке Сирии.

В концепции подчеркнуто, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств. "Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене", - сказано в концепции.