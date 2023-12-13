РФ надеется, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в Газе

США глухим заслоном стоят на пути всех миротворческих усилий по конфликту в анклаве, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. РФ надеется, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет Безопасности сможет наконец выполнить свои обязательства. Тем более что представители Объединенных Арабских Эмиратов подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал он на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.

"Фактически на наших глазах реализуется план: вбомбить сектор Газа в каменный век", - добавил Небензя. "С горечью вынужден констатировать, что за все это время коллективные усилия ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает, и дело не в неспособности Совета Безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые", - отметил дипломат.

Помехи на пути к принятию резолюции

"На пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию. От американских представителей мы слышали, что, пока Вашингтон занимается двусторонней тихой дипломатией на земле, никому не надо в это вмешиваться, чтобы, мол, ему не мешать. Вот главная причина того, что Совет Безопасности ООН за все это время не смог принять никаких решительных мер. Целый ряд его членов предлагал проекты решения по урегулированию ситуации, добросовестно, почти круглосуточно вел по ним напряженные переговоры. ОАЭ, Россия и Китай на постоянной основе запрашивают заседания Совбеза для обсуждения ситуации в Газе, чего, кстати, ни разу не сделали наши западные коллеги", - заявил Небензя.

Постпред напомнил, что Россия еще 16 октября предложила самый первый проект резолюции СБ ООН с положением о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, но его не поддержали западные делегации, а из-за американского вето не прошел и бразильский проект. "С тех пор произошло много страшных событий, которые выявили безальтернативность того, о чем мы говорили с самого начала, - однозначного требования к сторонам прекратить боевые действия и насилие. Именно требования, а не просьбы, как и подобает Совету Безопасности", - отметил дипломат.

"СБ ООН вплотную подошел к такому решению 8 декабря. Вокруг проекта с положением о прекращении огня, сформулированного арабской группой [государств] и внесенного от имени ОАЭ, сплотилось более 100 соавторов. <...> Текст содержал все то, о чем в своем беспрецедентном обращении в СБ просил генсек [ООН Антониу Гутерриш]", - сказал Небензя, подчеркнув, что и тогда позиция США не позволила принять резолюцию.

"США вновь <...>, выгораживая своего главного ближневосточного союзника, заветировали решение СБ <...>. Итог таких шагов <...> продолжение чудовищного кровопролития, новые тысячи погибших и катастрофические разрушения. Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийства и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе", - добавил дипломат.

"Делить эту вину остальные члены Совета Безопасности и в целом члены ООН не должны", - отметил дипломат.

Вето США на резолюцию

8 декабря Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась от голосования.

В объяснении применения Соединенными Штатами вето заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что резолюция "оторвана от реальности". Помимо этого, США не удовлетворило то, что в документе отсутствует осуждение палестинского движения ХАМАС, а также подтверждение права Израиля на самооборону.

Как заявил до голосования первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Совбез уже два месяца не может потребовать прекращения огня из-за позиции Вашингтона. По его словам, причина одна - твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету Безопасности вмешиваться.

Принятая резолюция

Во вторник ГА ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Представленный Египтом и Мавританией в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН проект резолюции в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности на прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США. Соавторами резолюции выступили несколько десятков государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Мальта, Португалия. В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Помимо этого, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.