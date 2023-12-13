Постпред РФ при ООН сравнил ситуацию в Газе с блокадой Ленинграда

Василий Небензя подчеркнул, что в анклаве "ужасающая гуманитарная катастрофа", и ситуация там ухудшается с каждым днем

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа в настоящее время сравнима с блокадой Ленинграда в период Второй мировой войны. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Накануне глава российского диппредставительства в составе делегации СБ ООН посетил КПП "Рафах", через который гуманитарная помощь доставляется в сектор Газа. В ходе поездки дипломаты смогли пообщаться с местными властями и сотрудниками гуманитарных организаций. "Эта поездка позволила нам лучше представить, что происходит в анклаве <...>. В секторе ужасающая гуманитарная катастрофа и с каждым днем там становится все хуже, хотя представить, что может быть хуже того, что есть сейчас, невозможно. От всех наших собеседников мы слышали только одно: "Необходимо прекращение огня, необходимо остановить эту бойню". Мне на память приходит блокада Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны, которая длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона ленинградцев", - сказал он в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

"Неужели Газе уготована такая же судьба? Невозможно себе представить, что это происходит в наше время", - резюмировал он.

Ранее во вторник Генеральная Ассамблея ООН приняла представленную Египтом и Мавританией резолюцию с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства. Резолюция в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США. Соавторами резолюции выступили несколько десятков государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Мальта, Португалия. В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Помимо этого, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.