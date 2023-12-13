Губернатор Приморья обсудил в Пхеньяне укрепление экономического сотрудничества

На переговорах обсуждались вопросы, связанные с переводом регионального экономического сотрудничества между Россией и КНДР на более высокий уровень, передает ЦТАК

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился в Пхеньяне с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и обсудил с ним укрепление экономического сотрудничества. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча состоялась 12 декабря, на ней также присутствовали заместитель министра внешнеэкономических дел Чи Гён Су и работники профильных областей, сотрудники российского посольства в Пхеньяне и другие члены делегации из Приморья. "На переговорах обсуждались вопросы, связанные с переводом регионального экономического сотрудничества между Россией и КНДР на более высокий уровень", - информирует ЦТАК.

Помимо этого, был подписан протокол 13-го заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству правительства Приморского края и комиссии по развитию международной торговли КНДР.

Делегация Приморского края во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря. В ноябре Кожемяко рассказал, что планировал до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве.