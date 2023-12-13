В ДНР сообщили о переброске ВСУ личного состава из-под Артемовска под Донецк

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин добавил, что переброска подкрепления связана с большими потерями в рядах Вооруженных сил Украины на донецком направлении

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские войска перебросили под Донецк личный состав из-под Артемовска. Численность переброшенных сил - около роты, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с артемовского направления под Донецк. Пока известно о переброски военнослужащих численностью до роты", - сказал Гагин.

Он добавил, что переброска подкрепления связана с большими потерями в рядах Вооруженных сил Украины на донецком направлении.