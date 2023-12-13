Путин поздравил Совфед с 30-летием

Глава государства отметил, что помощь сенаторов бойцам СВО и жителям новых регионов РФ заслуживает уважения

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Активная помощь сенаторов бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям новых регионов РФ заслуживает самого глубокого уважения, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием Совета Федерации (СФ).

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал юбилей Совфеда значимым, отметил, что эта дата неразрывно связана со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма.

"Все эти годы Совет Федерации играет, без преувеличения, огромную роль в развитии нашей страны и общества, формировании законодательной базы, в укреплении потенциала российских регионов, решении ключевых задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры. Вы всегда ставите во главу угла интересы людей, их проблемы и чаяния, направляете свои усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодежи", - указал президент.

Он выразил убежденность, что компетентность, ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, политическими партиями и общественными объединениями и впредь позволят сенаторам трудиться творчески, с полной отдачей на благо России и народа. Путин пожелал членам Совфеда успехов и всего наилучшего.