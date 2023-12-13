В Совфеде предупредили о попытках использования международных судов против РФ

Целью оппонентов страны является вынесение неправосудных антироссийских решений, считают в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России будут пытаться и дальше использовать международные судебные процедуры с целью вынесения неправосудных антироссийских решений. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Недруги России продолжат попытки злонамеренного использования международных судебных процедур. Так, ПАСЕ поддержала провокационное предложение о создании особого трибунала "для привлечения к ответственности российского руководства", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Совфеда.

В нем отмечается, что хорошо видны методы "подобных международных судилищ" на примере заведомо неправосудных решений Международного уголовного суда (МУС). Он, в частности, 17 марта 2023 года выдал ордеры на арест в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченного РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за то, что они якобы "предположительно несут ответственность за военные преступления, которые заключаются в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию". "Впоследствии Следственный комитет России обоснованно возбудил уголовное дело в отношении судей МУС, имевших отношение к деянию, связанному с привлечением заведомо невиновных к уголовной ответственности, сопряженным с незаконным обвинением в совершении тяжкого преступления", - говорится в ежегодном докладе.