Матвиенко заявила, что Россия успешно отстаивает свой суверенитет и независимость

Спикер Совфеда подчеркнула, что сенаторы, опираясь на свои конституционные полномочия, на знания и опыт, помогут достичь все стоящие перед Россией цели

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия в настоящее время успешно отстаивает свою независимость и суверенитет, а верхняя палата парламента в сложных международных условиях способствует достижению стоящих перед страной целей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия сегодня уверенно и успешно отстаивает свою независимость, свой суверенитет, свою безопасность, свое право на благополучное будущее. В этих условиях на Совете Федерации как на одном из ключевых органов государственной власти лежит очень серьезная ответственность", - отметила она. Спикер Совфеда подчеркнула, что сенаторы, опираясь на свои конституционные полномочия, на знания и опыт, помогут достичь все стоящие перед Россией цели.

"Несмотря на противодействие коллективного Запада, голос нашей страны на мировой арене продолжает звучать свободно и громко. У нас выстроены партнерские контакты с парламентами большинства государств планеты. Мы активно участвуем в работе авторитетных межпарламентских объединений, где твердо продвигаем позицию нашей страны, убедительно доказывая своими действиями, своей работой, своими предложениями, что изолировать Россию невозможно", - подчеркнула спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко поздравила сенаторов и приглашенных на праздничное заседание гостей, с 30-летием Конституции Российской Федерации и Совета Федерации. В своем поздравлении она подчеркнула, что за эти годы политическая система России приобрела такие качества как "зрелость, уверенность и стабильность".

"Заложенные конституцией основы устройства России как демократического федеративного правового, социального государства позволили нам вновь стать сильной и независимой мировой державой", - резюмировала Матвиенко.