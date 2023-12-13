Лавров назвал причиной многих конфликтов желание США навязать всем свое мнение

Министр иностранных дел России отметил, что за два года "ситуация в мире лучше не стала"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Причиной многих негативных процессов в мире является стремление США и некоторых стран навязывать миру свое мнение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства отметил, что с предыдущей такой встречи, которая прошла два года назад, "ситуация в мире лучше не стала".

"Многое из того плохого, что происходит, коренится в неуемном стремлении Вашингтона и небольшой группы присягнувших ему стран навязывать всему миру свое видение всего и вся", - указал Лавров.

Он обратил внимание, что последствием этого стремления стало появление "лукавой концепции по типу пресловутого порядка, основанного на правилах, деления всех государств на демократии и автократии".

"Смысл таких построений очевиден и прост, он не скрывается: обеспечить себе, то есть Западу, привилегированное положение и продолжать решать задачи своего развития за счет других, в данном случае - за счет мирового большинства", - пояснил глава российской дипломатии.

"К честному, равноправному взаимодействию с другими странами западники по-прежнему не готовы", - резюмировал Лавров.