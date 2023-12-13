ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Владиславу Егорову

Зампред комиссии Николай Булаев уточнил, что решение приняли единогласно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) на заседании передала мандат экс-депутата Госдумы Владислава Блоцкого (КПРФ) заместителю председателя Заксобрания Нижегородской области Владиславу Егорову.

"Принято единогласно", - объявил решение зампред комиссии Николай Булаев.

5 декабря Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Блоцкого на основании его письменного заявления. Как сказал ТАСС первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, решение Блоцкого было согласовано с руководством партии, он продолжит работу с партией и сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства и укрепления международного сотрудничества с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки.

Егорову 54 года, в 2006 году был избран депутатом заксобрания Нижегородской области IV созыва, с декабря 2007 года стал главой фракции КПРФ в заксобрании. В 2011 году избран депутатом V созыва и заместителем председателя заксобрания Нижегородской области.