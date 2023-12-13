Лавров: связка Москвы и Пекина играет все более стабилизирующую роль на мировой арене

По словам главы МИД РФ, отношения стран находятся в наилучшем состоянии за всю историю

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитическая связка России и Китая играет все более стабилизирующую роль на международной арене, отношения Москвы и Пекина находятся в наилучшем состоянии за всю историю. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Наилучший период своей истории переживают российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - указал он, подчеркнув, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина "играет все более стабилизирующую роль на международной арене".

"Трудно переоценить роль насыщенного доверительного диалога на высшем уровне, - продолжил Лавров. - Только в этом году состоялись два российско-китайских саммита".