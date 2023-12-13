Лавров: РФ всегда уделяла огромное внимание безопасности своих граждан в Израиле

Глава МИД РФ сообщил, что там находятся около 2 млн россиян, "причем не бывших, они сохраняют в подавляющем большинстве российское гражданство"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия всегда уделяла особое, огромное внимание обеспечению безопасности своих граждан в Израиле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы всегда - и президент [РФ Владимир Путин] это особо подчеркивал - уделяли особое, огромное внимание обеспечению безопасности Израиля. Там под 2 млн наших граждан, причем не бывших, они сохраняют в подавляющем большинстве российское гражданство. У нас теснейшие связи, там Святая земля, там корни православной религии и ее святыни", - указал глава дипведомства.