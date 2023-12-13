Володин заявил об активизации межпарламентского диалога России и Никарагуа

Председатель Госдумы напомнил, что в октябре прошло первое заседание комиссии по сотрудничеству ГД и Национальной ассамблеи Никарагуа, где обсуждались совместные инициативы в области промышленности и сельского хозяйства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортегой Мурильо, в ходе которой отметил существенную активизацию межпарламентского диалога двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Как сказал в ходе встречи Володин, "многое уже сделано: межпарламентский диалог России и Никарагуа существенно активизировался". Он напомнил, что в октябре прошло первое заседание комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национальной ассамблеи Никарагуа, где обсуждались совместные инициативы в области промышленности и сельского хозяйства.

"Необходимо продолжать реализовывать новые форматы, делать все, чтобы получить конкретный результат от нашей работы", - подчеркнул Володин. По словам председателя Думы, активно развивается экономическое сотрудничество, по итогам 2023 года "объем товарооборота между Россией и Никарагуа вырос на 54%". Работу по расширению двустороннего взаимодействия необходимо продолжать, добавил парламентарий.

В свою очередь спецпредставитель президента Никарагуа подчеркнул, что республика заинтересована в сотрудничестве с Россией, особенно в таких сферах, как финансы, здравоохранение и безопасность. "Мы хотим внести свой вклад в дедолларизацию, совместно способствуя прекращению гегемонии доллара, и работать над созданием более сбалансированной системы финансов", - добавил он.

Ранее в рамках международной конференции "Россия - Латинская Америка" было подписано соглашение о создании комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национальной ассамблеи Никарагуа, в октябре состоялось ее первое заседание.