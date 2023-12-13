Лавров заявил, что США давно отказались работать в рамках "квартета" по Ближнему Востоку

По словам главы МИД РФ, это произошло задолго до украинской специальной военной операции

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты давно отказались работать в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, Евросоюз). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Соединенные Штаты уже долгие годы, задолго до украинской специальной военной операции, отказались работать в "квартете" международных посредников, которые имеют полноценный правовой мандат от Совета Безопасности - США, Россия, Евросоюз, ООН", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Москва все время выступала за то, чтобы Лига арабских государств активно работала с "квартетом" в качестве полноправного участника. "Американцы просто взяли и сказали: этот "квартет", вы можете там встречаться, нам это неинтересно, мы сами все будем решать", - продолжил он.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты хотят "порешать" палестинский вопрос, изобрести что-то, что будет названо государством. "Американцы хотят порешать этот вопрос, хотят что-то изобрести, что будет потом названо государством, - отметил глава МИД РФ. - Помните, еще предыдущая администрация провозгласила - вот территория, которую палестинцам мы готовы с барского плеча отдать. Тогда это все было отвергнуто и палестинцами самими, да и арабами. Это было издевательство".

"Если посмотреть на карту Западного берега, там ни о каком государстве речь не идет. Это лоскутное одеяло, причем лоскутки, которые отражают израильские поселения", - резюмировал Лавров.