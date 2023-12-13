Лавров назвал приоритетом Запада разрушение сотрудничества РФ со странами СНГ

По словам главы МИД РФ, речь идет о разрушении народно-хозяйственного комплекса, правоохранительной системы и системы общей безопасности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главный замысел Запада состоит в разрушении сотрудничества России со странами СНГ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Самое главное опасение у Запада и самая главная его энергия антироссийская, конечно, сконцентрированы на постсоветском пространстве, - сказал министр. - У них приоритет - попытаться разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза, разрушить этот народно-хозяйственный комплекс, разрушить систему правоохранительную, которая тоже была единой, систему общей безопасности".

По словам Лаврова, "западные институты, неправительственные структуры, всякие фонды за демократию и фонды "за все хорошее" по линии Агентства международного развития или под его крышей при четкой и полной координации по государственной линии в Вашингтоне именно в эти сферы пытаются внедрять свои донорские программы".

"Мы откровенно говорим об этом с нашими союзниками, - продолжил министр. - Подавляющее большинство из них, по нашим оценкам, прекрасно понимает замысел Запада. Мы понимаем, что они не хотят ссориться с западными странами. Мы бы тоже не хотели с Западом ссориться, если бы он против нас войну не начал".

Россия, как отметил глава МИД, видит, насколько серьезно Запад воспринимает задачу развалить "связи, которые десятилетиями, столетиями объединяют" страны постсоветского пространства. "В этом его самый главный замысел. На отражение этого замысла должны быть направлены наши основные усилия, которые, конечно же, требуют межведомственного формата, и президент [РФ Владимир Путин] видит эту задачу прекрасно. Мы будем ее выполнять", - заключил Лавров.