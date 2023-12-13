Слуцкий заявил, что США все очевиднее бесперспективность ставок на поражение Москвы

Лидер ЛДПР считает, что поездка украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты продемонстрировала крушение образа "борца за свободу и независимость Украины"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Американский истеблишмент все больше осознает бесперспективность ставок, сделанных администрацией США на поражение Москвы. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

"Прилетев в Вашингтон за 60 миллиардами долларов, получил лишь от Байдена обещание дать 200 млн долларов. Конгресс же "камень положил в его протянутую руку", не поддавшись на политические спекуляции и явное вранье марионетки Белого дома. Там уже назвали визит укрофюрера "позорным фарсом", а его речи - "старым хламом". И дело даже не в смене приоритетов - с украинского на израильский, а в том, что для американского истеблишмента все более очевидным становится бесперспективность ставок, сделанных нынешней администрацией на поражение Москвы", - отметил Слуцкий.

По его словам, "все чаще звучат призывы заняться собственными, а не украинскими проблемами и границами".

Слуцкий считает, что вояж Зеленского в США продемонстрировал крушение образа "борца за свободу и независимость Украины". "Он был и остается попрошайкой, унижающейся и изворачивающейся в последних попытках убедить своих хозяев в мнимой успешности контрнаступа и необходимости продолжения поддержки для "перемоги" укрорейха", - добавил глава думского комитета.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. 12 декабря он посетил Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с Байденом.