Губернатор уволил главу района в Белгородской области из-за нарушения закона

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, оценку действиям Александра Алексеева дадут правоохранительные органы

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Вейделевского района Белгородской области Александр Алексеев покинул пост из-за нарушения законодательства. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня расстаемся с главой Вейделевского района. Александр Евгеньевич Алексеев оставляет свою должность. Причина: есть все признаки нарушения законодательства", - написал он.

По словам губернатора, оценку действиям Алексеева дадут правоохранительные органы.

Позже Гладков сообщил в Telegram-канале, что он освободил от занимаемой должности своего заместителя - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Юлию Щедрину. Причину такого решения губернатор не уточнил.