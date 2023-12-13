В избиркоме Херсонщины считают, что досрочное голосование обезопасит выборы президента

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова предложила провести его с 25 февраля по 14 марта

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Досрочное голосование, проводимое с 25 февраля по 14 марта на выборах президента в 2024 году, поможет обеспечить безопасность в Херсонской области. Об этом сообщила на заседании ЦИК по видео-конференц-связи председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"Чтобы обеспечить меры безопасности, в первую очередь нам жизненно необходимо иметь возможность провести голосование не только в основные дни - 15, 16, 17 марта, но и провести досрочное голосование в период с 25 февраля по 14 марта. В Херсонской области в силу объективных причин и той обстановки, которая сложилась, большую часть нашей территории можно отнести к труднодоступной местности. Поэтому проведение досрочного голосования на этих территориях - это просто жизненная необходимость", - сказала Захарова.

Она отметила, что для установления перечня труднодоступных мест избирательная комиссия Херсонской области должна иметь такие полномочия. Также Захарова сообщила о поддержке расширения списка документов, по которым можно будет проголосовать на выборах.

"Ситуация складывается так, что кто-то не успел еще получить паспорт Российской Федерации, либо же были утеряны документы или уничтожены в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области. Поэтому возможность, которая предусмотрена постановлением - наделить полномочиями избирательную комиссию Херсонской области определять более широкий перечень документов - позволит нам предоставить законное право нашим избирателям прийти и изъявить свою волю на выборах президента Российской Федерации", - добавила она.