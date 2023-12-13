Рябков заявил, что Аргентина не сказала официального "нет" вступлению в БРИКС

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва спокойно и без "чрезвычайщины" ждет позицию нового аргентинского руководства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Аргентина не сказала официального "нет" вступлению в БРИКС, Россия спокойно и без "чрезвычайщины" ждет позицию новых властей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"На недавней встрече шерп и су-шерп БРИКС в ЮАР были представлены все, кроме Аргентины. Но Аргентина официально не сказала "нет". Мы спокойно и терпеливо ожидаем официальной реакции новых властей этой страны на имеющееся у них приглашение. Здесь нет никакой чрезвычайщины, здесь нет спешки", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что БРИКС является структурой взаимоуважительного отношения друг к другу. "Понимаете, в хорошем смысле слова семья. Вот, что такое БРИКС. Очень рад тому, что те из приглашенных в Йоханнесбурге государств, которые уже подтвердили свою готовность присоединиться к объединению, разделяют именно такой настрой", - отметил дипломат.

Рябков уточнил, что институционализация и создание правовой базы идут по сегментам, есть уже несколько соглашений в рамках БРИКС. Сейчас стоит вопрос о том, как обеспечить подключение к таким соглашениям стран, недавно присоединившихся к объединению.

"Второй сюжет, который встал перед нами во весь рост накануне начала российского председательства в объединении, - это выполнение поручения лидеров о разработке категории так называемых государств-партнеров", - рассказал замглавы МИД РФ. Он заметил, что сейчас немало стран говорят о своей заинтересованности в сближении с БРИКС вплоть до полноформатного членства. "Это нужно отработать в конструктивном ключе", - заключил дипломат.

По итогам 15-го саммита БРИКС 22-24 июня 2023 года в Йоханнесбурге было объявлено о присоединении к организации Аргентины (после прихода к власти в стране Хавьера Милей в ноябре 2023 года правительство страны заявило об отказе вступления в организацию), Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Они станут полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Еще около 20 стран к августу 2023 года подали заявки на вступлению в организацию, в том числе Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Венесуэла.