На проведение выборов президента выделили более 33 млрд рублей

У ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 217,1 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Это следует из постановления комиссии о распределении бюджетных средств.

Согласно документу, всего на подготовку и проведение выборов выделено 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них нижестоящим избирательным комиссиям будет направлено 32 млрд 846,7 млн рублей, государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит 170 млн рублей. У ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 217,1 млн рублей.

Совет Федерации 7 декабря назначил выборы президента на 17 марта. Позже постановление было опубликовано в "Российской газете", после чего избирательная кампания официально началась. ЦИК после начала кампании получил доступ к выделенному финансированию и на заседании распределил средства.