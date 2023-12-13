Лавров: спецслужбы РФ отслеживают попытки США вмешиваться в российские выборы

Глава МИД РФ отметил, что в таком случае не требуются дипломатические демарши, Вашингтон знает о неприемлемости подобного вмешательства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы РФ отслеживают попытки незаконного вовлечения США в российские выборы, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что в таком случае не требуются дипломатические демарши, Вашингтон знает о неприемлемости подобного вмешательства.

"Мы говорим публично, этим вопросом занимаются в том числе и специальные службы, которые отслеживают попытки незаконного вовлечения [США] в наши внутренние процессы. Но скрывать нам нечего, когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Они считают себя вправе заниматься вмешательством во внутренние дела любого государства, а всем остальным это запрещено. Гегемон, но процесс его ослабления и превращения в крупную, но все-таки не во всевластную державу, идет, и он неостановим", - добавил министр.