Госдума отменила визовые льготы некоторым категориям граждан Европы

Изменения вносятся в закон, приостанавливающий действие отдельных положений шести международных договоров РФ - с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для некоторых категорий граждан стран Европы.

Изменения вносятся в закон, приостанавливающий действие отдельных положений шести международных договоров РФ - с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Он был принят в 2022 году и ввел ограничения на безвизовый въезд дипломатов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также упразднил визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из этих стран. Соответствующие нормы прописаны во всех шести соглашениях об упрощении выдачи виз гражданам РФ и соответствующих стран.

Так, действующие нормы приостанавливают положения о том, что от уплаты визовых сборов освобождаются члены официальных делегаций, которые на основании приглашения принимают участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или других мероприятиях, проводимых межправительственными организациями, а также члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.

Принятый Думой 13 декабря закон обязует уплачивать визовые сборы также близких родственников граждан РФ из соответствующих стран; школьников, студентов, аспирантов и сопровождающих их преподавателей, направляющихся на учебу или учебную стажировку; инвалидов и сопровождающих их лиц. Кроме того, уплачивать визовые сборы будут должны лица, отправляющиеся в поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, присутствия на похоронах или посещения тяжело больного близкого родственника; участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица; участники научной, культурной или творческой деятельности, в том числе университетских и других программ обмена; а также участники официальных программ обмена между породненными городами. По действующим нормам все эти категории граждан освобождены от уплаты визового сбора.

Закон также приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в €35. Нововведения подразумевают, что с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года. В пояснительной записке указано, что таким образом, стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.