Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в Газе

Глава МИД РФ напомнил, что Израиль заявляет о намерении проводить операцию до полного уничтожения ХАМАС

МОСКВА, 13 декабря./ТАСС/. ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в Газе, когда Израиль заявляет о намерении проводить операцию до полного уничтожения ХАМАС.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе по итогам выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

"ООН тоже, как я понимаю, не горит желанием влезать в эту ситуацию, когда там ничего не ясно, и когда Израиль безапелляционно говорит о том, что он доведет операцию против ХАМАС до конца, имея ввиду полное уничтожение ХАМАС", - сказал Лавров.