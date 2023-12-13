Лавров считает, что до нормализации между Израилем и Палестиной "еще очень и очень далеко"

Глава МИД РФ напомнил, что в соответствии с решениями СБ ООН палестинское государство "должно быть единое, независимое, должно ориентироваться на границы 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме, государство, которое будет бок о бок с Израилем жить в мире, безопасности и добрососедстве"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до ситуации, когда Палестина и Израиль будут бок о бок жить в мире, безопасности и добрососедстве, "еще очень и очень далеко".

Глава дипведомства напомнил, что в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН палестинское государство "должно быть единое, независимое, должно ориентироваться на границы 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме, государство, которое будет бок о бок с Израилем жить в мире, безопасности и добрососедстве". "До этого еще очень и очень далеко", - констатировал Лавров в общении с журналистами после выступления на правительственном часе в Совете Федерации.