В ДНР сообщили, что труднодоступные районы для голосования определят с учетом безопасности

По словам председателя региональной избирательной комиссии Владимира Высоцкого, документ позволит существенно облегчить как организацию выборного процесса, так и его проведение

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Труднодоступные районы для голосования на президентских выборах в Донецкой Народной Республике (ДНР) будут определять с учетом вопросов безопасности. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии (ИК) Владимир Высоцкий.

"Механике подготовки и проведения выборов в нашем регионе присущ ряд определенных особенностей, формирующих его специфику. Закрепление на уровне нормативного правового акта возможности самостоятельного определениях их однозначно позитивно скажется на процессе выборов. Например, избирательной системе ДНР предоставлено право самостоятельно определять перечень труднодоступных районов для голосования. Естественно, при их определении ключевым станет вопрос безопасности по аналогии с тем, как это было организовано в единый день голосования в сентябре 2023 года", - сказал Высоцкий.

Документ, как уточнил председатель избиркома, позволит существенно облегчить как организацию выборного процесса, так и его проведение.